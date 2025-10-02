自然食研は9月24日、「接待・会食による飲酒習慣」に関する調査の結果を発表した。調査は2025年9月5日〜9月8日、接待や会食で日常的に飲酒する会社員(501人)および内科医(502人)計1,003人を対象に、インターネットで行われた。○約7割が経験、会食でお酒を断れない現実はじめに、接待や会食の頻度や飲酒量について、接待や会食で日常的に飲酒する会社員に質問した。接待や会食の頻度はどのくらいですか?「接待や会食の頻度」につい