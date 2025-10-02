gelato pique（ジェラート ピケ）と、『ドラゴンクエスト』の初コラボレーションが誕生。すやすやと眠っているモンスターたちの表情がかわいい、癒しのコレクションがお目見えします。10月8日（水）より、全国のジェラート ピケ店舗や公式オンラインストアなどで販売されますよ。「ジェラート ピケ×ドラゴンクエスト」初コラボがかわいいドラゴンクエストのモンスターたちと、ふんわりと心地良い肌触りが特徴のジェラート ピケが