Googleが撮影内容をネットワーク越しに確認できるスマートカメラ「Google Nest Cam Outdoor(電源アダプター式 / 第2世代)」と「Google Nest Cam Indoor(電源アダプター式 / 第3世代)」を2025年10月1日に発売しました。両製品は2026年初頭にGeminiに対応する予定で、Geminiを用いて撮影内容の詳細な通知を受け取ったり自然言語で履歴検索したりといった操作が可能となります。Gemini 搭載予定の最新の Google Nest Cam 製品と、2026