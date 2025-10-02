SOMPOダイレクト損害保険は9月25日、マイカーの所有状況や購入意向、自動車保険に関する意識調査の結果を発表した。調査は2025年7月、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県在住の20歳以上の男女1,011人を対象にインターネットで行われた。マイカー所有の実態と意識に関する調査○マイカーを持っているか「マイカーを持っている」と回答したのは54.8%、「マイカーを持っていない」と回答したのは45.2%という結果に。カーシェアリングや