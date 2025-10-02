今年８月、兵庫県西宮市で起きた死亡ひき逃げ事件をめぐり、捜査対象だった男が自殺しました。警察は容疑者死亡のまま男をひき逃げの疑いなどで書類送検したということです。きのう、ひき逃げなどの疑いで書類送検されたのは大阪府豊中市の左官工・平良道広容疑者（５５）です。捜査関係者によりますと、平良容疑者は今年８月西宮市内の交差点で横断歩道を渡っていた女性（６０）をはねて死亡させ走り去った疑いが持たれてい