◇ナ・リーグワイルドカードシリーズ第2戦ドジャース―レッズ（2025年10月1日ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手（27）が1日（日本時間2日）、本拠でのレッズとのワイルドカードシリーズ第2戦に先発。初回に2失点も2回からは2イニング連続3者凡退と立て直した。初回は1死からスティアを死球で出すと、2死一塁からヘイズの平凡なフライを右翼手T・ヘルナンデスがグラブに当ててしまい、まさかの落球。この失策で二