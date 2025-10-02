2016年1月、テロ対処訓練で小型のドローンを捕獲する警視庁の「迎撃ドローン」（上）＝東京都江東区ドローンの性能向上と普及に伴い、テロの脅威が高まっているとして、警察庁は2日、ドローンの飛行を規制する小型無人機等飛行禁止法の見直しを視野に、有識者による検討会を開くと明らかにした。初会合は7日で、約300メートルとしている規制距離の延長や、罰則対象の拡大などについて議論する。年内に3回程度の会合を開き、報告