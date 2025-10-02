送検される本間友希容疑者＝2日午前9時15分、横浜・栄署神奈川、千葉県警などの合同捜査本部は2日までに、トヨタのアルファードを盗んだとして、窃盗の疑いでいずれも住所不定、無職の伊藤正之容疑者（50）と本間友希容疑者（47）を逮捕、再逮捕した。合同捜査本部は、2人を含む窃盗団が高級車を狙い、関東地方で100件超の事件に関与したとみて調べる。2人の逮捕容疑は6月10日午前3時45分ごろ、千葉県流山市の駐車場で車1台な