タレント中川翔子（40）が、2日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。現在の体重について「解せぬ」と思いをつづった。中川は先月30日、第1子、第2子となる双子の男児を出産したことを報告。産前から体調の変化や心境などを絵日記にして投稿しており「今日びっくりしたことがあったから絵日記にしました」と新作をポストした。投稿では「5キロ以上ある双子を産んだのに信じられないくらい増量したのに3キロしか痩せてなかっ