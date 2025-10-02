女優ラ・ミランの母親がこの世を去った。【画像】ラ・ミランが演じた“一般の人”に報奨金、なぜ？所属事務所のTNエンターテインメントは10月1日、「ラ・ミランさんの母が本日（10月1日）逝去されました」と発表した。続いて「ラ・ミランさんとご家族が哀悼の時間を過ごせるよう、温かい慰めをお願い申し上げます。心より故人のご冥福をお祈りいたします」と伝えた。故人の葬儀場はシルナグォン仁川（インチョン）葬礼式場の特7号