½÷Í¥¤Î¥Á¥§¡¦¥¸¥ó¥·¥ë¤µ¤ó¤¬ÆÍÁ³¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«17Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¥§¡¦¥¸¥ó¥·¥ë¤µ¤ó¤ÎÌ¼¡¢¡ÖÊì¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤ÈÏÃÂê¥Á¥§¡¦¥¸¥ó¥·¥ë¤µ¤ó¤Ï2008Ç¯10·î2Æü¡¢¼«Âð¤Ç39ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇÀ¸³¶¤ò½ª¤¨¤¿¡£ÆÍÁ³¤Îë¾Êó¤Ï·ÝÇ½³¦¤ò±Û¤¨¡¢´Ú¹ñÁ´ÂÎ¤ò¾×·â¤ÈÈá¤·¤ß¤ËÊñ¤ó¤À¡£1968Ç¯12·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥Á¥§¡¦¥¸¥ó¥·¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢1988Ç¯¤ËCM¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÄ«Á¯²¦Ä«¸ÞÉ´Ç¯¡Ý´×ÃæÏ¿¡Ù¤Ç±éµ»³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¡ØÌóÂ«¡Ù