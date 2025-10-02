去る10月1日、ブルダック炒め麺などの代表的製品を持つSamyang Foodsは、ボーイズグループENHYPENをブランド「メップ（MEP）」初のグローバルアンバサダーに抜擢した。【写真】ソンフン、"爆イケオーラ"全開Samyang Foodsは今後、ENHYPENとともに主要な海外市場を狙ったキャンペーンを展開し、「メップ」の海外での地位向上のための多様な活動を展開する計画だ。その一環として、9月27日にはSamyang Foods公式SNSを通じて、ENHYPEN