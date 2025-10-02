10月1日（水）、東京都内のテレビ東京本社で「ワカコ酒 Season9」の放送を記念した『放送直前！「ワカコ酒 Season9」ぷしゅー座談会！』が開催され、主人公・村崎ワカコを演じる武田梨奈のほか、出演者の山田キヌヲ、鎌苅健太、門間航、渡部瑞貴、野添義弘の計6名が、集まったファンの前でトークを繰り広げた。「ワカコ酒」は、「酒呑みの舌」を持って生まれたOL・村崎ワカコがさまざまな酒場をさすらい、女ひとり酒を堪能する