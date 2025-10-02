「県立静岡がんセンター」で先端医療機器を使ったがん検診を受けていた男性が医師の診断ミスにより肺がんが進行して亡くなったとして遺族が県に対し3750万円余りの損害賠償を求め提訴しました。訴状などによりますと、80代の男性は、2020年10月に「県立静岡がんセンター」で、マルチスライスCTと呼ばれる先端医療機器を使った検診を受け、肺に10ミリ以上のしこりが見つかっていたにも関わらず「特段の異常なし」と診断