◇プロ野球セ・リーグ巨人5ー2中日（1日、東京ドーム）セーブ数46でトップタイとなっていた巨人のマルティネス投手と中日の松山晋也投手。この日、両投手とも投げずに終わり、2人でセーブ王のタイトルを分け合うことが決定しました。マルティネス投手にとっては2年連続のセーブ王。「2年続けてタイトルを取れたのはとてもうれしいです」と試合後に語ると、「松山が取ったこともうれしいですし、松山はこの1年間素晴らしい成績を