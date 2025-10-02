奈良市の正倉院で行われた「開封の儀」＝2日午前聖武天皇の遺品や、シルクロードを経て伝わったとされる多くの宝物を集めた奈良市の正倉院で2日、宝庫の扉を年に1度開ける「開封の儀」が行われた。午前10時過ぎ、勅使の松永賢誕侍従や宮内庁正倉院事務所の職員ら15人が正装姿で到着。手や口を水で清めた後、1列で階段を上り、宝物を納めた六つの部屋の扉にかかる麻縄をはさみで切った。扉を閉める「閉封の儀」の11月28日まで、