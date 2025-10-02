フェイスマスクでおなじみの「ルルルン」から、旅先でしか出会えない限定シリーズ「旅するルルルン」に新作が登場しました。2025年10月中旬より発売される『山梨・長野ルルルン ハンドクリーム（桃の香り）』は、山梨県産のベビーピーチ果実エキス*を配合。ほんのり甘くフレッシュな桃の香りに包まれながら、透明感のあるやわらかな手肌へ導きます。旅のお土産や自分へのご褒美にぴったりのアイテムです&#