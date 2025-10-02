■MLBナ・リーグワイルドカードシリーズ2回戦ドジャース−レッズ（日本時間2日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの山本由伸（27）が本拠地でのレッズ戦に先発登板し、初回に2点を先制された。山本の立ち上がりは、1死から死球でランナーを出すと、2死一塁で4番ヘイズのライトフライをT.ヘルナンデス（32）が痛恨の落球。2死二・三塁と得点圏に走者を背負ってしまうと、続くS.スチュワートにライトへの適時打を浴び、2点を先