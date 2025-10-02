米連邦政府が現地時間10月1日午前0時1分、約7年ぶりに「閉鎖」されました。これは、米上院で9月30日に予算案が否決されたためで、数十万人の連邦職員が強制休暇や解雇を余儀なくされ、各省庁のサービスも停止しています。前日の30日夜、ホワイトハウスの行政管理予算局（OMB）のボート局長は、各政府機関に対し、「秩序ある閉鎖」の計画を実行するよう指示する通知を出しました。閉鎖の影響を受けないのは、軍関係や連邦捜査局（FB