滋賀県で行われている国民スポーツ大会。大会4日目の10月1日、ソフトボール成年男子で、三重県チームが50年ぶりの快挙を成し遂げました。この日は、ソフトボール成年男子の決勝が行われ、三重県は宮崎県に6対0で快勝し、1975年の三重国体以来50年ぶり2度目の優勝を果たしました。また、セーリング少年男子420級で、岡田海洋選手と渡邉陽斗選手のコンビが優勝、少年女子420級で5位入賞を果たしました。そして、馬術・成年男子自由演