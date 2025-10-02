「赤い羽根共同募金運動」が1日、全国一斉にスタートし、近鉄津新町駅前では三重県の一見勝之知事や津市の前葉泰幸市長のほか、地元の園児ら合わせて約40人が参加して、通勤・通学する人たちに募金への協力を呼びかけました。赤い羽根共同募金は、地域の福祉活動や災害時に設置されるボランティアセンターの支援に使われ、募金の80％は地元の市町で、また、残りの20％は広域的な活動のために三重県内で活用されています。三重県共