「キリン 午後の紅茶」の体験イベント「午後の紅茶 FRUITS ＆ ICE TEA STAND」が、10月11日（土）から3日間限定で、東京・渋谷にあるMAGNET by SHIBUYA109 エントランスイベントスペースなどで開催される。【写真】みずみずしい果汁感を満喫！無料で味わえる“新作ドリンク”詳細■本イベント限定のオリジナルバッグ今回開催される「午後の紅茶 FRUITS ＆ ICE TEA STAND」は、9月23日（火）に登場した「午後の紅茶 FRUITS ＆