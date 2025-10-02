けさ、新庄市で住宅と作業小屋の2棟が焼ける火災がありました。ケガ人はいませんでした。 【画像】火災現場これからの季節は火の取り扱いに注意を 消防によりますと、けさ5時40分ごろ、新庄市大福田の住宅から炎が上がっているのを近所の住民が発見し、110番通報しました。 焼けたのは住宅と作業小屋の2棟で、火は午前8時20分すぎに消し止められました。ケガ人はいませんでした。 この火事で、県道312号が午前6時10分すぎか