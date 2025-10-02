佐賀南署は1日夕、佐賀市の60代女性が交流サイト（SNS）を使った投資詐欺に遭い、約4031万円相当の現金や暗号資産をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、5月下旬ごろ、被害者がSNSを通じて知り合った日本人男性を名乗る人物から別のSNSで「本業を上回るほどくらい稼げる」「一緒に老後の資金をAI投資で稼ぎたい」「いい取引のチャンスがある」「今夜、一緒にやろう」などと言われ、6月14日から8