「ナ・リーグ・ワイルドカードシリーズ、ドジャース−レッズ」（１日、ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手が先発マウンドに上がり、２死から右翼のテオスカー・ヘルナンデス外野手が痛恨の落球。思わぬピンチを招くと、スチュワートに右前２点打を浴びてしまった。初回、先頭のフリードルに浮いたカーブを捉えられてしまった山本。打球は左中間最深部を襲った。だが左翼のキケが一直線に落下地点へ入り、鮮やかなランニ