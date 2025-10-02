「ナ・リーグ・ワイルドカードシリーズ、ドジャース−レッズ」（１日、ロサンゼルス）ドジャースの公式インスタグラムが更新され、大谷翔平投手とレイカーズ・八村塁の２ショットが投稿された。八村はドジャースのユニホームを着用。大谷はＴシャツ、下はユニホーム姿で、双方の背中に腕を回して笑みを浮かべた。競技は違えど、ともにロサンゼルスを本拠地にプレーするスーパースター。「Ｒｕｉａｎｄｓｈｏ」と２ショ