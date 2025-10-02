ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督が１日、東アジア遠征に挑む２６選手を発表した。ブラジルは今月１０日にソウルで韓国代表と、１４日に東京の味の素スタジアムで日本代表と対戦する。２０２６年Ｗ杯南米予選の９月の２試合で休養を与えられたＦＷビニシウス（Ｒマドリード）が復帰。他にも、最近はクラブで出場機会を増やしているロドリゴ（Ｒマドリード）が７カ月ぶりに招集された。ボランチのカゼミロ（マンチ