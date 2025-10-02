赤磐警察署（岡山・赤磐市） 無免許運転で交通事故を起こしたとして、岡山県赤磐市の男（72）が1日、道路交通法違反の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は1日午後3時55分ごろ、赤磐市福田の市道で軽トラックを無免許で運転し、軽自動車と衝突した疑いです。男と軽自動車を運転していた男性（53）にけがはありませんでした。 男は親族名義の軽トラックを運転し、近くの団地の敷地から市道に進入しようとして軽