新名神高速で自動車を逆走させて、6人にケガを負わせたなどとして、ペルー国籍の30代男性が、危険運転致傷などの罪に問われている。事件当時から、被害車両のドライブレコーダー映像が報道されて、大きな反響を呼んだ。8月26日に津地裁で開かれた初公判でも、約10台分の映像が上映され、逆走の危険性が改めて浮き彫りとなった。（裁判ライター・普通）●逆走だけではない事件の全体像起訴状によると、被告人は3件の容疑で起訴され