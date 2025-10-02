東京時間10:05現在 東京金先物AUG 26月限（TOCOM） 1グラム＝18472.00（-22.00-0.12%） ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝3882.80（-14.70-0.38%） ※東京金先物は5分程度の遅れ リスク警戒の動きがNY金の上昇誘うも、時間外では調整売り、東京金は円高も重石