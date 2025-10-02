日本の自動車大手４社が１日発表した９月の米国での新車販売台数は、トヨタ自動車が前年同月から大きく伸びた。一方、ホンダ、ＳＵＢＡＲＵ（スバル）、マツダの３社は前年同月を割り込んだ。３社の販売台数の減少は、トランプ政権の高関税政策の影響による値上げを見越した消費者の駆け込み購入が一巡した影響とみられる。トヨタは前年同月比１４％増の１８万５７４８台で、前年にリコールの影響で生産を停止したスポーツ用多