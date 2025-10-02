日本マクドナルドは8日より、秋冬の定番スイーツ「三角チョコパイ」より、芳醇で甘酸っぱい“とちおとめ”を使用した、ピンク色のサクサク生地が華やかな新作「三角チョコパイ いちごミルク味」と、アーモンドの食感ととろ〜りチョコクリームが魅力の不動の定番人気商品「三角チョコパイ 黒」の2商品を期間限定で販売する。【動画】HANA・NAOKO＆伊藤沙莉が「三角チョコパイ」CMでキレキレダンス『三角チョコパイ』は、2007年