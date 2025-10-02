エランは５日ぶり反発。１日取引終了後、持ち分法適用会社クラシコのグロース市場への新規上場が東京証券取引所から承認されたと発表した。クラシコの上場日は１１月５日。これが材料視されているようだ。 クラシコは上場後も引き続き持ち分法適用会社となる見込みという。一方、保有割合についてはクラシコとの関係を踏まえながら合理的に判断していくともした。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄