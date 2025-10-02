２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４７円１９銭前後と前日の午後５時時点に比べ８銭程度のドル高・円安となっている。 １日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円０７銭前後と前日に比べ８０銭強のドル安・円高で取引を終えた。同日発表の米雇用関連指標が低調で、米利下げ観測が一段と強まるなか一時１４６円５９銭まで軟化した。 ただ、この日の