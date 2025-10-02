ホットリンクは反発。１日取引終了後、米グループ会社のＮｏｎａｇｏｎＣａｐｉｔａｌが新興トークン（暗号資産）への投資機会発見から売買までを自動化する「ＮｏｎａｇｏｎＡＩ」の本運用を開始したと発表した。ＡＩを活用し、大量のブロックチェーン・データを分析して価格変動が期待できる暗号資産を抽出し、自動で購入・売却するシステムという。これが手掛かりとなっているようだ。 出所：