UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第2節2日目が1日に行われた。昨季王者のパリSGは敵地でバルセロナを2-1で下し、開幕2連勝。FWフェラン・トーレスに先制点を許したが、FWセニー・マユルとFWゴンサロ・ラモスのゴールで逆転した。日本人所属クラブでは、モナコがホームでマンチェスター・シティと2-2のドロー。ベンチスタートのMF南野拓実に出番は訪れなかった。スポルティングはナポリとのアウェー戦に臨