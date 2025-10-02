ラストワンマイルがもみ合い。同社は１日の取引終了後、８月度の月次主要ＫＰＩ（重要業績評価指標）を発表した。ストック売り上げは前年同月比１０．４％増の６億１６００万円と増収基調が継続して７カ月ぶりに６億円台となったものの、手掛かりとして買い上がる姿勢は限られた。サービス別では電気が前年同月を下回ったものの、宅配水とインターネット、その他が売り上げを伸ばした。 出所：MINKABU PRESS