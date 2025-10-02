ＡｎｙＭｉｎｄＧｒｏｕｐは小動き。この日朝方、生成ＡＩライブコマースプラットフォーム「ＡｎｙＬｉｖｅ」においてスクリプト最適化・分析機能の強化を目的としたプロダクトアップデートを実施したと発表した。「ライブ配信の文字起こし」「ライブデータの一括エクスポート機能」を追加したという。 出所：MINKABU PRESS