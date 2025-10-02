台風第21号(マットゥモ)2025年10月02日10時05分発表 【画像】台風進路・全国の天気 02日09時の実況種別    台風大きさ    -強さ    -存在地域    フィリピンの東中心位置    北緯14度35分 (14.6度)東経127度35分 (127.6度)進行方向、速さ    西 20 km/h (10 kt)中心気圧    1000 hPa中心付近の最大風速  