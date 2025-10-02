荒木雅博が今季台頭した二遊間を守る６人を解説（後編）現役時代は球界屈指の名手で鳴らした荒木雅博氏に、今季台頭した二遊間プレーヤーを解説してもらう企画。後編ではオリックス・太田椋、巨人・泉口友汰、楽天・宗山塁とバッティングで魅了した３人について語ってもらった。【力強さと対応力にすぐれたバッティング】──太田椋選手は高卒４年目の2022年、ヤクルトとの日本シリーズで史上初となる「初回先頭打者初球本塁打