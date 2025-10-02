荒木雅博が今季台頭した二遊間を守る６人を解説（前編）プロ野球はまもなくペナントレースが終了し、クライマックスシリーズ、日本シリーズと大詰めを迎えるが、今季を振り返って感じたことは、二遊間に新戦力が多く台頭したことだ。そこで近い将来、球界の顔になる可能性を秘めた二遊間を守る６人の選手をピックアップし、荒木雅博氏に評論してもらった。まずは、プロ１年目から存在感を示した日本ハムの山縣秀、阪神の快進撃を