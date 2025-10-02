比江島慎は35歳になってもその輝きが失われることはないphoto by Kaz Nagatsuka後編：ビッグクラブの足跡／宇都宮ブレックスCSファイナル進出4回、優勝回数は史上最多の3度を誇る宇都宮ブレックスは、Bリーグ10年目を迎える2025-26シーズンも優勝候補だ。そのチームの顔は、35歳の比江島慎だ。学生時代からエリートとしての道を歩み、20代早々に日本を代表する選手に。そして35歳となったいまもその評価は変わらない。オンコート