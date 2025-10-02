宇都宮を引っ張る昨季のリーグMVP・ニュービル（左）と比江島慎 photo by B.LEAGUE前編：ビッグクラブの足跡／宇都宮ブレックス10月３日にB1の2025-26シーズンが開幕するBリーグ。創設から10年目という節目のシーズンを迎えるなか、これまでの過程でビッグクラブに変貌を遂げてきたチームのひとつが宇都宮ブレックスだ。CSファイナル進出４回、優勝回数は史上最多の３度を誇る実績はもとより、ブレックスが宇都宮という北関東の地