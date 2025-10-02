女優の武井咲（31）が1日、自身のインスタグラムを更新。1月半ぶりの近影を公開した。「ESPACIO NAGOYA CASTLE開業セレモニーへ駆けつけました」とつづり、1日に地元・名古屋に開業したホテル「エスパシオ ナゴヤキャッスル」のセレモニーへの出席を報告した。セレモニーでのドレスアップした姿とは違い、名古屋城をバックにしたパンツスタイルの自身の近影を公開した。この投稿に、ファンからは「ずっと待ってました