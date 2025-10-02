福島地裁郡山支部福島県郡山市で1月、大阪府から大学受験に訪れていた10代女性を車ではねて死亡させたとして、自動車運転処罰法違反（危険運転致死傷）と道交法違反（酒気帯び運転）の罪に問われた郡山市の池田怜平被告（35）を懲役12年とした福島地裁郡山支部の裁判員裁判判決が2日までに確定した。福島地検郡山支部と被告側が1日の期限までに控訴しなかった。求刑は懲役16年だった。弁護側は信号無視は過失だったと主張した