ニューヨーク市ブロンクス区の集合住宅のビルで爆発があり、建物の一画が崩壊した/WABCニューヨーク（ＣＮＮ）米ニューヨーク市ブロンクス区で１日、２０階建ての集合住宅のビルで爆発があり、建物の一画が屋上から地上まで崩れ落ちた。死傷者は出なかったものの、住民は不安や憤りを募らせている。爆発の原因についてはまだ捜査中だが、当局はガス漏れの可能性について調べている。ニューヨーク市のエリック・アダムス市長による