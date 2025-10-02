ハンカチーフ専門店「CLASSICS the Small Luxury (クラシクス･ザ･スモールラグジュアリ)」とレトロガラス食器ブランド「アデリアレトロ」によるコラボ第2弾商品が発売されました。本コラボは、「アデリアレトロ」がもつレトロで懐かしい世界観と、ハンカチのどこかノスタルジックな魅力という、その親和性から誕生。2025年8月には第一弾商品が発売されていました。昭和なガラス食器「アデリアレトロ」のレトロ可愛いデザインを使用