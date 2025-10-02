アメリカの実業家イーロン・マスク氏の保有資産が一時、史上初めて5000億ドル、日本円でおよそ73兆円に達しました。アメリカの経済誌「フォーブス」の富豪ランキングによりますと、1日、マスク氏の保有資産が一時5000億ドル、日本円でおよそ73兆円に達しました。個人の資産として5000億ドルに達したのは史上初めてだということです。この日、マスク氏が率いる電気自動車大手テスラの株価が3%以上上昇したことなどが背景にあります