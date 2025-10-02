◇MLB ドジャースーレッズ（日本時間2日、ドジャー・スタジアム）ワイルドカードシリーズが大荒れです。先に2勝した方が地区シリーズへ進むことが出来るワイルドカードシリーズ。日本時間2日、10時8分から始まったドジャース対レッズ戦。試合中にヤンキースがレッドソックスに勝ったことにより、3グループが試合終了し1勝1敗と最終戦にもつれ込む争いとなりました。前日大谷翔平選手のマルチホームランなどで10-5と快勝したドジャ