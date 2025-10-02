【モデルプレス＝2025/10/02】Dream Ayaが10月1日、自身のInstagramを更新。沖縄旅行での娘との海水浴ショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】Dream Aya、娘との水着ショット◆Dream Aya、娘と沖縄で海水浴Ayaは青空と透明度の高い海をバックに、娘を抱っこした写真を投稿。カラフルな水着姿で海に入る様子を公開した。「テンテンは初の海泳ぎでしたが手足をバタバタしてキャッキャと楽しんでくれていました」と娘の様子